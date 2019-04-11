Рогозин назвал планы США по высадке на Луну ширмой

По его мнению, полёты к спутнику могут использоваться для отработки новых технологий, которые найдут применение в военной сфере.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что лунная операция США является некой ширмой для разработки технологий, которые можно использовать в военных целях.

— Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским, — сказал глава корпорации в эфире радиостанции КП.

Он пояснил, что не имеет в виду, что Штаты имеют некие военные интересы на спутнике. Хотя Рогозин не исключает возможности проведения каких-либо экспериментов, представляющих интерес для военных, на Луне — в условиях повышенной радиации и малой гравитации.

— Я думаю о другом. Такого рода работы создают огромное количество сопутствующих технологий. А вот эти сопутствующие технологии можно использовать в военных целях, — уточнил глава "Роскосмоса".

Рогозин подчеркнул, что не видит других причин для повторного отправления американцами человека на Луну спустя 50 лет после первой высадки.

Напомним, в конце марта администрация Белого дома объявила о намерении "любыми средствами" отправить своих космонавтов на Луну в течение пяти ближайших лет. На это руководитель NASA Джим Брайденстайн ответил в "Твиттере": "Вызов принят. А теперь — к работе".