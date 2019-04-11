Под Киевом задержали российского вора в законе

Батыр Бухарский смог купить себе новый паспорт, чтобы стать "добропорядочным" гражданином.

Украинские правоохранители задержали в Киевской области российского вора в законе. Батыра Бухарского разыскивал Интерпол, а на Украину он подался, рассчитывая на "гуманное законодательство", сообщает на своей странице в "Фейсбуке" первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

— Батыр Бухарский коронован был в Москве ещё Дедом Хасаном. Длительный срок был доверенным лицом вора в законе Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, — приводит данные из биографии задержанного Аброськин.

По его словам, с 2001 по 2010 год Батыр Бухарский проживал в Барселоне, где занимался легализацией денег российских воровских кланов.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для криминальных авторитетов и воров в законе.