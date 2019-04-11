СК завёл дело по факту жестокого избиения подростка в Сибири

17-летний молодой человек получил закрытую черепно-мозговую травму головного мозга и ушибы мягких тканей лица.

СУ СК РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту жестокого избиения подростка в Барабинске. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следкома.

По версии следствия, 7 апреля вблизи одного из кафе города трое неизвестных из хулиганских побуждений поочерёдно били руками и ногами по лицу 17-летнего молодого человека, в результате чего он получил закрытую черепно-мозговую травму головного мозга и ушибы мягких тканей лица.

Уточняется, что дело заведено по статье "Побои". Следователи планируют проверить и другие сведения в отношении подозреваемых.

Ранее Лайф сообщал, что в Барабинске орудует банда подростков, которые нападают на школьников и систематически избивают их. Все нападения обычно заканчиваются сотрясениями и больничными палатами. Матери пострадавших бьют тревогу. Уже известно как минимум о двух жертвах нападения.