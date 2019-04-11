В Ростове родители из-за религии запретили переливать кровь умирающему младенцу

В Ростове-на-Дону родители из религиозных соображений запретили врачам переливать кровь их дочери, которой всего 1,5 месяца. Чтобы спасти жизнь малышке, руководство НИИ акушерства и педиатрии обратилось в прокуратуру.
— Консилиумом врачей больницы определено состояние ребёнка как очень тяжёлое, в связи с чем имелась необходимость в переливании крови по жизненным показаниям, — уточнили в областной прокуратуре.
Ведомство в тот же день направило в суд ходатайство с требованием разрешить врачам перелить младенцу кровь. Суд встал на сторону больницы, ребёнку провели процедуру.
Ранее Лайф сообщал, что в Омске двухлетняя девочка получила смертельную травму головы после падения со стиральной машины.
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