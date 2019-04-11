Жительница Пермского края довела дочь до самоубийства

Девочка на протяжении четырёх лет систематически подвергалась унижению со стороны родной матери.

Жительницу города Лысьва Пермского края признали виновной в преступлениях против собственной дочери. Её осудили по двум статьям — "Доведение до самоубийства" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", сообщает официальный сайт СУ СК РФ по Пермскому краю.

Её дочь покончила жизнь самоубийством в июле 2018 года. Следователи установили, что с 2014 года 17-летняя девушка систематически подвергалась унижениям со стороны матери. Женщина избивала и оскорбляла несовершеннолетнюю.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза после изучения переписок подростка в соцсетях показала, что девочка находилась в условиях длительной психотравмирующей ситуации.

В колонии строгого режима 58-летняя женщина проведёт восемь лет и три месяца.

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