Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ населению

Верховный суд Чечни отменил решение районного суда Грозного о списании долгов за газ жителям республики. Речь идёт о сумме в 9,353 миллиарда рублей.
— Решение Заводского районного суда Грозного отменить, — огласила судья Верховного суда Чечни.
Ранее сообщалось, что районный суд Грозного обязал отделение "Газпрома" списать долги жителей Чечни за газ на сумму девять миллиардов рублей. Однако затем Генпрокуратура РФ сочла необоснованным иск местной прокуратуры, который и стал поводом для такого решения.
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