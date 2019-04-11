Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа

Активист находился в добровольном заточении в Посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он опасается тюрьмы и смертной казни в США.

В Лондоне задержан основатель Wikileaks Джулиан Ассанж. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.

— Джулиан Ассанж, 47 лет, задержан сегодня, 11 апреля, офицерами Службы столичной полиции в Посольстве Эквадора, — говорится в сообщении.

Уточняется, что он задержан как находящийся в розыске по решению суда. Сейчас Ассанж находится в полицейском участке, откуда будет отправлен в суд.

Задержать его стало возможным из-за того, что Эквадор отказался далее предоставлять убежище активисту в своём посольстве в Лондоне.

— Эквадор принял суверенное решение отказать в дипломатическом убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения международных конвенций, — написал президент Эквадора Ленин Морено в Twitter.

Напомним, что Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Об укрытии основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Их обнародование семь лет назад вызвало огромный скандал — были раскрыты письма и директивы Госдепа, в которых зачастую дипломаты нелицеприятно высказывались о зарубежных коллегах. Также стали известны детали секретных операций США в других странах. Огромный массив слитых WikiLeaks данных последующие годы систематизировала и публиковала группа журналистов.