Опрос показал страх у россиян перед кредитами

Почти 70% опрошенных придерживаются "сберегательного поведения". Они пытаются сокращать повседневные расходы.

Более двух третей (69%) россиян считают, что на данный момент не стоит брать крупные кредиты в банках, обратного мнения придерживаются 15% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, ещё 68% респондентов считают необходимым сократить повседневные расходы. 20%, наоборот, готовы быстрее потратить зарплату или пенсию. Более 23% считают, что сейчас самое благоприятное время для крупных покупок.

Почти половина опрошенных (48%) доверяет банкам свои сбережения — они считают вариант вклада на счёт лучшим способом распоряжения свободными деньгами. А 29% участников исследования предпочитают хранить средства дома.

Ранее россияне назвали доход, необходимый им для достойной жизни. В среднем по стране эта сумма составляет 66 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге запросы выше, а вот в Барнауле и Чите — ниже.