"Роскачество" нашло в корме для собак ГМО, пестициды и металлическую стружку

Из 39 проверенных образцов лишь два соответствовали заявленным требованиям и могли бы претендовать на знак качества.

Эксперты "Роскачества" проверили 39 торговых марок наиболее популярного на российском рынке корма для собак. В лаборатории отправились и импортные, и отечественные образцы. Всех их объединяла только сухая форма (порошки или гранулы), а также беззаветное доверие российских собачников.

Сразу отметим, что только две торговые марки производят корм, который удовлетворил требования экспертов и мог бы претендовать на знак качества. Однако он присуждается только отечественным производителям, а лучший, по версии "Роскачества", собачий корм, увы, оказался импортным: немецкий Perfect Fit с курицей и итальянский Purina One с говядиной и рисом.

По словам экспертов "Роскачества", практически в половине исследованных образцов были обнаружены следы пестицидов и ГМО. Нельзя сказать, что это опасно: скорее всего, эти вещества попали в корм из плохо промытых куттеров на производстве. Но приятного, конечно, мало. Кроме того, в кормах 11 брендов специалисты обнаружили недостаток нужных для здоровья собак аминокислот, а примерно 28 процентов проверенных образов, по мнению экспертов, не являются сбалансированными.

Куда опаснее выглядит другая находка. Например, в корме "Верные друзья" было обнаружено двукратное превышение нормы содержания металломагнитной стружки! Она может серьёзно травмировать пищеварительный тракт собаки.

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