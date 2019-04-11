Звезда "Игры престолов" приедет в Санкт-Петербург

18 и 19 мая актёр Иван Реон проведёт встречи с фанатами, а также примет участие в фото- и автографсессиях.

Специальным гостем в 2019 году на Comic Con Saint Petersburg станет актёр Иван Реон. Он известен всем благодаря роли злобного бастарда Рамси Болтона в сериале "Игра престолов".

Также Реон снимался в "Отборсах" (играл Саймона) и "Нелюдях" (играл Максимуса). Кроме того, актёр сочиняет песни, занимается музыкой. Недавно он снимался в биографическом фильме "Грязь" про глэм-метал-группу Motley Crue (Реон сыграл рок-гитариста Мика Марса).

18 и 19 мая Реон встретится с фанатами, а также проведёт автограф- и фотосессии. В этом году Comic Con впервые пройдёт в Санкт-Петербурге — мероприятие состоится в Ленэкспо с 17 по 19 мая.