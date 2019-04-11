Захарова о задержании Ассанжа: Рука "демократии" сжимает горло свободе

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Захарова о задержании Ассанжа: Рука "демократии" сжимает горло свободе

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Фото: © AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на задержание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Она считает, что таким образом сжимают горло свободе.

Рука "демократии" сжимает горло свободе, — написала она в своём фейсбуке.

Британская полиция задержала Ассанжа после того, как Эквадор принял решение отказать ему в политическом убежище.

Напомним, что Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Об укрытии основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в Штаты, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа.

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