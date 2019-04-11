Водитель Соловчук: Мамаев сбил меня в прыжке ударом руки или ноги

По словам пострадавшего, от удара он упал, а подсудимые подбежали и начали бить его ногами.

Водитель телеведущей Первого канала Виталий Соловчук на заседании в Пресненском суде Москвы дал показания по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Потерпевший рассказал, что после нападения он выбежал на тротуар и направился к машине. А футболисты и Кирилл Кокорин кинулись за ним. В какой-то момент игрок "Краснодара" споткнулся и упал.

— Младший Кокорин попытался меня ударить, я его оттолкнул одной рукой. И сразу после этого Мамаев в прыжке ударом руки или ноги сбил меня с ног, — рассказывает Соловчук.

По его словам, когда он "лежал, все удары наносили ногами, в туловище и в область головы". Водитель уточнил, что избивали его все — два Кокорина, Мамаев, Протасовицкий.

Ранее потерпевший рассказал о требовании Александра Кокорина. По словам Соловчука, когда он убегал, спортсмен ему вслед крикнул: "Не вздумай писать на нас заявление!"