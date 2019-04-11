В Кремле не согласны с высказыванием Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не вводит никаких санкций против Белоруссии.

Кремль не согласен с высказыванием президента Белоруссии Александра Лукашенко, который назвал "санкциями" закрытие российского рынка для нескольких товаров из Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

— Мы, конечно, не можем согласиться с Александром Григорьевичем. Никакие санкции Россия не вводит, — сказал Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что "существуют определённые темы, по которым нет окончательного понимания на двусторонней основе, темы коммерческого характера, связанные с экономикой".

Пресс-секретарь напомнил также слова президента России Владимира Путина о том, что РФ по-прежнему привержена Союзному государству и идеалам его совершенствования.

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на совещании с руководством Совета министров, сравнил некоторые действия российских партнёров с санкциями и обвинил их в выкручивании рук.