Российский парусник не пустили в Эстонию из-за крымских курсантов

Эстония не признаёт Крым российским, и выдача разрешения судну, на борту которого находятся учащиеся Керченского университета, противоречит государственной политике.

Российский парусник "Седов" не впустили в территориальные воды Эстонии. В МИД страны объяснили это тем, что на борту судна находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

— Учебное судно "Седов" не получило разрешения на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по нашим данным, на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из оккупированного Крыма, — приводит "Sputnik Эстония" комментарий ведомства.

Парусник "Седов" должен был войти в воды Эстонии 13−14 апреля, за несколько дней до визита президента Эстонии Керсти Кальюлайда в Москву. Посольство России в Таллине назвало решение властей страны не впускать его недружественным актом.

Ранее депутат Госдумы призвал исключить Эстонию из ООН за давление на русскоязычных.