Песков не знает, обсуждал ли Путин ситуацию в Донбассе с Медведчуком

По словам представителя Кремля, в ходе беседы затрагивалась тема освобождения украинских моряков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, обсуждал ли российский лидер Владимир Путин с украинским политиком Виктором Медведчуком некий план мирного урегулирования в Донбассе.

— Мне неизвестно о какой-то стройной концепции, с которой согласился Путин. Я не располагаю такой информацией, — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что в беседе с главой государства Медведчук поднимал тему освобождения украинских моряков. Он также напомнил, что встреча состоялась на минувшей неделе.