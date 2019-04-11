Песков не знает, обсуждал ли Путин ситуацию в Донбассе с Медведчуком

Читайте также

Песков не знает, обсуждал ли Путин ситуацию в Донбассе с Медведчуком

16

Виктор Медведчук. Фото: © Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"

По словам представителя Кремля, в ходе беседы затрагивалась тема освобождения украинских моряков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, обсуждал ли российский лидер Владимир Путин с украинским политиком Виктором Медведчуком некий план мирного урегулирования в Донбассе.

Мне неизвестно о какой-то стройной концепции, с которой согласился Путин. Я не располагаю такой информацией, — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что в беседе с главой государства Медведчук поднимал тему освобождения украинских моряков. Он также напомнил, что встреча состоялась на минувшей неделе.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×