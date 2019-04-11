Больше половины украинцев верят, что следующим президентом станет Зеленский

Социологический опрос провели с 5 по 10 апреля. В нём поучаствовали 3000 граждан Украины.

Согласно социологическому опросу, 61% украинцев верят, что следующим президентом страны станет кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. В победе Порошенко уверены лишь 17% опрошенных. Данные приводит социологическая группа "Рейтинг".

На вопрос, за кого из этих кандидатов они будут голосовать, 51% участников исследования ответили, что поддержат Владимира Зеленского, 21% опрошенных отдадут голос Петру Порошенко. Ещё 18% — не определились, а 10% вовсе не пойдут на голосование.

Уточняется, что социологический опрос провели с 5 по 10 апреля. В нём поучаствовали 3000 граждан Украины.

Ранее Лайф сообщал, что штаб Порошенко опубликовал видео, где Зеленского "сбивает" фура.