Песков заявил, что речи о российско-турецком производстве С-400 не идёт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о российско-турецком производстве зенитных ракетных систем С-400 не идёт.

— Речь о комплексном производстве всех узлов С-400 не идёт и идти не может, это новые виды вооружения, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что не исключено совместное производство компонентов. По его словам, производство может быть "на территории Турции".

Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что покупка комплексов С-400 — это суверенное право Турции. В начале апреля СМИ сообщили, что США из-за этой сделки перестали поставлять материалы для производства F-35 в Турцию.