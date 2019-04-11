В Кремле оценили ситуацию с военным переворотом в Судане

Российская сторона выразила надежду, что там не будет эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам.

Кремль внимательно следит за обстановкой в Судане, где был совершен военный переворот, и рассчитывает, что ситуация будет возвращена в конституционное русло. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Надеемся, что там не будет эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам, — указал представить Кремля.

Песков выразил надежду, что при любом исходе российско-суданские отношения "будут константой во внешней политике Судана". Он также подчеркнул, что ситуация является "исключительно внутренним делом самих суданцев".

Напомним, что минувшей ночью в Судане произошёл военный переворот. Президент страны Омар аль-Башир, а также ряд высокопоставленных чиновников были арестованы. Сеть заполонили видео, на которых местные жители вышли на улицы и празднуют свержение президента.

Ранее стало известно, что Омар аль-Башир все-таки ушёл в отставку со своего поста.