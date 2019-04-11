Кремль не комментирует отмену решения о списании долгов за газ населению Чечни

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Кремль не комментирует отмену решения о списании долгов за газ населению Чечни

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предпочёл не давать комментариев относительно вердикта Верховного суда Чечни, который отменил решение нижестоящей инстанции о списании миллиардных долгов за газ жителям республики.

— В Кремле это решение никак не комментируют, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что районный суд Грозного обязал отделение "Газпрома" списать долги жителей Чечни за газ на сумму в 9,353 миллиарда рублей. Однако затем Генпрокуратура РФ сочла необоснованным иск местной прокуратуры, который и стал поводом для такого решения.

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