Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о выходе Shell из "Балтийского СПГ"

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Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о выходе Shell из "Балтийского СПГ"

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о выходе Shell из проекта "Балтийский СПГ". По словам представителя Кремля, это корпоративная тема.

Было бы неправильно из Кремля это комментировать, — сказал Песков.

Как сообщалось ранее, концерн Royal Dutch Shell принял решение выйти из совместного с "Газпромом" проекта "Балтийский СПГ".

Этот проект предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа в порту Усть-Луга Ленобласти. Планируется, что мощность предприятия составит 10 миллионов тонн в год с возможностью увеличения до 15 миллионов тонн.

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