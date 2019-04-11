Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о выходе Shell из "Балтийского СПГ"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал "Газпрому" вопрос о выходе Shell из проекта "Балтийский СПГ". По словам представителя Кремля, это корпоративная тема.
— Было бы неправильно из Кремля это комментировать, — сказал Песков.
Как сообщалось ранее, концерн Royal Dutch Shell принял решение выйти из совместного с "Газпромом" проекта "Балтийский СПГ".
Этот проект предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа в порту Усть-Луга Ленобласти. Планируется, что мощность предприятия составит 10 миллионов тонн в год с возможностью увеличения до 15 миллионов тонн.
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