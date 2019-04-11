Водитель Соловчук не помнит, как именно Кокорин "учил его жизни" после нападения

По словам потерпевшего, это были "нравоучения какие-то". А в смысл слов он не мог вникнуть, поскольку был не в том состоянии.

Водитель телеведущей Первого канала Виталий Соловчук не помнит, как именно форвард "Зенита" Александр Кокорин "учил его жизни" после избиения в центре Москвы 8 октября 2018 года.

— Не помню слов. Это были нравоучения какие-то. Я не обращал внимания на смысл его слов. В том состоянии, в котором я находился, не отдавал себе отчёт, — ответил он на просьбу суда пояснить ранние показания о том, что Кокорин учил его жизни.

Ранее на заседании в Пресненском суде Москвы Соловчук рассказал, как Мамаев в прыжке сбил его с ног, а затем налетела вся компания и начала его избивать.