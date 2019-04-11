Водитель Соловчук не помнит, как именно Кокорин "учил его жизни" после нападения

Водитель телеведущей Первого канала Виталий Соловчук не помнит, как именно форвард "Зенита" Александр Кокорин "учил его жизни" после избиения в центре Москвы 8 октября 2018 года.
— Не помню слов. Это были нравоучения какие-то. Я не обращал внимания на смысл его слов. В том состоянии, в котором я находился, не отдавал себе отчёт, — ответил он на просьбу суда пояснить ранние показания о том, что Кокорин учил его жизни.
Ранее на заседании в Пресненском суде Москвы Соловчук рассказал, как Мамаев в прыжке сбил его с ног, а затем налетела вся компания и начала его избивать.
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