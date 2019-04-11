В Москве объявлена фотоохота за подснежниками и хохлаткой

Первоцветы в столичном регионе малочисленны и находятся под особой защитой, поэтому срывать их нельзя, а вот любоваться можно.

В столице стартовал цветочный фотоквест, участникам которого предлагается запечатлеть весенние первоцветы, а автора лучшего снимка определят пользователи Instagram. Фотоохота развернётся в "Серебряном Бору", природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" и в других зелёных уголках Москвы.

Следить за ходом проведения конкурса можно по специальному хештегу #ПервыйцветПервоцвет, а победитель получит приз от ГПБУ "Мосприрода". Кстати, в пресс-службе ведомства даже дали подсказку, куда стоит отправиться в эти выходные с фотоаппаратом.

— В Долине реки Сетунь появились хохлатка и гусиный лук, в "Царицыне" — мать-и-мачеха, а в парке "Москворецкий" распустились крокусы, — приводит комментарий Мосприроды портал mos.ru. — Мы приглашаем всех желающих полюбоваться красотой и разнообразием весенних цветов. Это можно сделать во время неспешной прогулки.

Специалисты предупреждают, что срывать первоцветы ни в коем случае нельзя, поскольку они играют важную роль в экосистеме. Большинство из них, например, опыляются насекомыми. Поэтому исчезновение первоцветов лишит питания проснувшихся после зимы пчёл и шмелей, которые опыляют и другие растения.