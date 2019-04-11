Московские психологи помогут горожанам справиться с одиночеством

В столице проведут цикл бесплатных лекций "Вечерний доктор" для людей, которые находятся в трудной ситуации.

Московский Департамент здравоохранения проведёт цикл бесплатных лекций "Вечерний доктор" для тех, кто переживает трудный период в своей жизни.

— Каждый второй четверг месяца с 18:00 до 19:00 квалифицированный психолог центра будет разбирать со слушателями одну из важных тем, касающихся отношений между мужчиной и женщиной, и в конце лекции ответит на вопросы посетителей, — сообщается на сайте ведомства.

Лекции пройдут в Научно-практическом психоневрологическом центре имени Соловьёва. Первая встреча состоится 11 апреля. Во время этой лекции будут обсуждаться вопросы гармоничных отношений и здорового брака. Известно, что после неё каждый желающий сможет задать свой вопрос специалисту.

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