СК показал видео задержания главы Дербентского района Дагестана

Читайте также

СК показал видео задержания главы Дербентского района Дагестана

203

Опубликовано видео задержания главы Администрации Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, который обвиняется в растрате в особо крупном размере. Кадры размещены на официальном YouTube-канале Следственного комитета России.

На ролике видно, что экс-чиновник променял на тюремные нары — роскошный двухэтажный особняк с огромным двором, множеством пристроек и беседкой.

Джелилов уже этапирован в Москву. Ему предъявлено обвинение по трём эпизодам преступлений по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения".

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×