СК показал видео задержания главы Дербентского района Дагестана

Опубликовано видео задержания главы Администрации Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, который обвиняется в растрате в особо крупном размере. Кадры размещены на официальном YouTube-канале Следственного комитета России.
На ролике видно, что экс-чиновник променял на тюремные нары — роскошный двухэтажный особняк с огромным двором, множеством пристроек и беседкой.
Джелилов уже этапирован в Москву. Ему предъявлено обвинение по трём эпизодам преступлений по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения".
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