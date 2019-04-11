К Ассанжу при задержании применили силу

Британские полицейские применили силу к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, когда выводили его из Посольства Эквадора в Лондоне. Об этом сообщает газета Daily Mail.

В общей сложности семь человек выводили закованного в наручники журналиста из здания дипмиссии, после чего его посадили в автозак. Сейчас он находится в полицейском участке.

Напомним, что Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Об укрытии основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.