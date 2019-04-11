Стало известно, что кричал Ассанж во время задержания

This is the moment WikiLeaks founder Julian Assange was arrested at the Ecuadorian embassy in central London - where he lived since 2012.— Global Analytica (@AnalyticaGlobal) 11 апреля 2019 г.
Police were invited into the embassy by the Ecuadorean ambassador - read the full story here: https://t.co/VpvZYn8Mi0 pic.twitter.com/cgG11uJzD9
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж во время задержания призывал Великобританию сопротивляться давлению со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
— Великобритания, сопротивляйся! Великобритания должна сопротивляться попыткам администрации Трампа! — кричал Ассанж.
Вероятно, основатель Wikileaks имел ввиду попытки давления США на Великобританию и Эквадор с целью его выдачи Вашингтону.
Напомним, что сегодня, 11 апреля, власти Эквадора отказали Ассанжу в политическом убежище, после чего в их посольство в Лондоне нагрянула полиция и задержала основателя Wikileaks. Президент Эквадора Ленин Морено уверен, что основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в США не грозят пытки или смертная казнь.
Хотя в случае экстрадиции в Штаты журналиста могут посадить на 35 лет или вовсе казнить. Власти Британии уже признали, что Ассанж задержан именно по требованию США.
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