Стало известно, что кричал Ассанж во время задержания

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Стало известно, что кричал Ассанж во время задержания

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Джулиан Ассанж. Фото: © AP Photo/Frank Augstein

Сегодня власти Эквадора отказали журналисту в политическом убежище, после чего в их посольство в Лондоне нагрянула полиция.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж во время задержания призывал Великобританию сопротивляться давлению со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Великобритания, сопротивляйся! Великобритания должна сопротивляться попыткам администрации Трампа! — кричал Ассанж.

Вероятно, основатель Wikileaks имел ввиду попытки давления США на Великобританию и Эквадор с целью его выдачи Вашингтону.

Напомним, что сегодня, 11 апреля, власти Эквадора отказали Ассанжу в политическом убежище, после чего в их посольство в Лондоне нагрянула полиция и задержала основателя Wikileaks. Президент Эквадора Ленин Морено уверен, что основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в США не грозят пытки или смертная казнь.

Хотя в случае экстрадиции в Штаты журналиста могут посадить на 35 лет или вовсе казнить. Власти Британии уже признали, что Ассанж задержан именно по требованию США.

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