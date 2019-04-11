"Игра престолов" должна была получить намного больше серий в финале

В телеканале HBO готовы были продолжать вкладывать в проект дополнительные средства.

Руководители канала НВО хотели, чтобы авторы "Игры престолов" выпустили больше эпизодов в заключительном (восьмом) сезоне шоу. Об этом сообщает CB.

По словам продюсеров сериала Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса, канал готов был профинансировать съёмки. Также в НВО готовы были в дальнейшем выделять дополнительные средства на создание новых эпизодов. При этом авторы шоу убедили руководство канала, что историю нужно заканчивать.

Напомним, финал "Игры престолов" стартует 14 апреля. Пока вы можете прочитать, сколько зарабатывают звёзды культового сериала.