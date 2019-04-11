Пушков не исключил санкции США против Европы из-за "Северного потока — 2"

Согласно прогнозу парламентария, ограничения "будут достаточно символические, чтобы не вызвать крупного и долгосрочного кризиса в отношениях с Германией".

Сенатор Алексей Пушков считает, что Вашингтон может ввести санкции против европейских стран в связи с поддержкой ими проекта "Северный поток — 2".

— Здесь нашла коса на камень: американцы упёрлись, они понимают, что этот проект для них чрезвычайно выгоден, и я думаю, что здесь американцы не сумеют их задавить. А вот усложнить резко отношения с Германией они могут. Поэтому они сейчас находятся в таком довольно сложном положении, когда они уже сказали "А", пригрозили санкциями, но опасаются сказать "Б", потому что не хотят дальнейшего ухудшения отношений с Германией, — сказал собеседник Лайфа.

Сенатор не исключает, что администрация президента США Дональда Трампа "в своей стилистике" пойдёт на принятие каких-то санкций в отношении Европы. Однако, по его прогнозу, ограничения "будут достаточно символические, чтобы не вызвать крупного и долгосрочного кризиса в отношениях с Германией".

Пушков также напомнил, что Вашингтон уже долгое время пытается надавить на европейских партнёров. По его мнению, заблокировать "Северный поток — 2" Америка уже не сможет, поскольку в ЕС понимают выгодность данного проекта.

— Санкции США являются нарушением международного права, это приравнивается к акту экономической войны с точки зрения международного права. Но, как мы знаем, США последние 20 лет только и занимаются тем, что нарушают международное право и пытаются навязать своё собственное право, право гегемона, — добавил парламентарий.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединённые Штаты сделали практически всё возможное для того, чтобы убедить европейские страны, в первую очередь Германию, отказаться от проекта "Северный поток — 2", но не добились успеха.