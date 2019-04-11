Египет сообщил США об отказе участвовать в "арабском НАТО"

В Каире опасаются, что такой союз вызовет напряжённость в отношениях с другим важным игроком в регионе — Ираном.

Египет сообщил США, что отказывается участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса — MESA. Союз также известен как "арабское НАТО", сообщает Reuters.

Египетские власти объяснили своё решение опасением, что такой альянс вызовет напряжённость в отношениях с Ираном.

Также власти страны ссылаются на то, что пока неясно, пойдёт ли президент США Дональд Трамп на второй срок в 2020 году. По их мнению, если президентское кресло займёт другой человек, существование подобного союза ставится под угрозу.

Ранее Лайф сообщал, что Дональд Трамп заявил о попытке госпереворота в США.