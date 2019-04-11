Сноуден окрестил арест Ассанжа "чёрным моментом для свободы прессы"

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Сноуден окрестил арест Ассанжа "чёрным моментом для свободы прессы"

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Фото:© Friso Gentsch/dpa via AP

Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден прокомментировал арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа со словами, что это "чёрный момент для свободы прессы".

Критики Ассанжа могут радоваться, но это чёрный момент для свободы прессы, — написал Сноуден в своём твиттере.

Напомним, что Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Об укрытии основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

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