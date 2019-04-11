Мать Ассанжа: Наша цель — остановить экстрадицию в США

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Мать Ассанжа: Наша цель — остановить экстрадицию в США

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Фото: © AP Photo/Lefteris Pitarakis

Адвокаты сообщили, что её сын может предстать перед судьёй в Великобритании в течение 24 часов после ареста.

Мать основателя Wikileaks, которого сегодня выдворили с территории Посольства Эквадора в Лондоне и арестовали, Кристин Ассанж поделилась последними новостями о своём сыне. По словам женщины, она только что говорила с одним из адвокатов Джулиана и расклад такой: в ближайшие сутки он, вероятно, предстанет перед магистратским судом Великобритании и Лондон, скорее всего, будет добиваться максимального срока тюремного заключения для информатора — в 12 месяцев.

— Наша цель, как всегда, остановить экстрадицию в США, — написала Кристин Ассанж в своём твиттере.

Напомним, что Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Об укрытии основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

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