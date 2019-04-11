Мать Ассанжа: Наша цель — остановить экстрадицию в США

Адвокаты сообщили, что её сын может предстать перед судьёй в Великобритании в течение 24 часов после ареста.

Мать основателя Wikileaks, которого сегодня выдворили с территории Посольства Эквадора в Лондоне и арестовали, Кристин Ассанж поделилась последними новостями о своём сыне. По словам женщины, она только что говорила с одним из адвокатов Джулиана и расклад такой: в ближайшие сутки он, вероятно, предстанет перед магистратским судом Великобритании и Лондон, скорее всего, будет добиваться максимального срока тюремного заключения для информатора — в 12 месяцев.

— Наша цель, как всегда, остановить экстрадицию в США, — написала Кристин Ассанж в своём твиттере.

I have just spoken to one of Julians lawyers.



Julian is likely to appear before a UK Magistrate within 24 hrs re (old defunct) "bail warrant"



UK likely to seek max prison term of 12 months in higher court.



Our focus is as always to STOP a U.S. Extradition!



Let's get to it! — Mrs. Christine Assange (@AssangeMrs) 11 апреля 2019 г.

Напомним, что Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Об укрытии основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.