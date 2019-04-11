Путин заявил, что ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний

Глава государства напомнил, что в России ведётся масштабная планомерная работа по комплексному развитию армии, насыщению войск передовой техникой.

Президент России Владимир Путин заявил, что межконтинентальная тяжёлая ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний. Как сообщил глава государства на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им званий, на боевое дежурство поставлены гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет".

Российский лидер также напомним о том, "какая масштабная планомерная работа ведётся в последние годы по комплексному развитию армии, насыщению войск передовой техникой".

— Так, ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком, гиперзвуковая наша система межконтинентальной дальности, серьёзно усилит мощь РВСН, — отметил Путин.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что российская баллистическая ракета "Сармат" способна "разорвать в клочья" любую систему ПРО. МБР "Сармат" заменит стратегическую ракету "Воевода".