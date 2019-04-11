Путин заявил, что ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний

Президент России Владимир Путин заявил, что межконтинентальная тяжёлая ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний. Как сообщил глава государства на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им званий, на боевое дежурство поставлены гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет".
Российский лидер также напомним о том, "какая масштабная планомерная работа ведётся в последние годы по комплексному развитию армии, насыщению войск передовой техникой".
— Так, ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком, гиперзвуковая наша система межконтинентальной дальности, серьёзно усилит мощь РВСН, — отметил Путин.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что российская баллистическая ракета "Сармат" способна "разорвать в клочья" любую систему ПРО. МБР "Сармат" заменит стратегическую ракету "Воевода".
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