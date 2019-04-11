Мединский ответил на причисление Репина к деятелям культуры Украины

По его мнению, к такому "историческому фэнтези" могут серьёзно относиться только в Киеве.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что живописца Илью Репина и композитора Петра Чайковского можно считать украинскими деятелями лишь с известной долей иронии.

— Академик Покровский писал, что история — это политика, опрокинутая в прошлое. На Украине этим занимаются активно, — приводит РИА "Новости" слова министра.

Он добавил, что "во всём мире" такое "историческое фэнтези" занимает место на полках между детской литературой и "Властелином колец" и только на Украине "это звучит из уст серьёзных людей, облечённых государственной властью".

— Относиться к этому надо с известной долей иронии, — добавил Мединский.

Министр также отметил, что отделять русских от украинцев "совершенно бессмысленно", поскольку "мы все абсолютно — один народ".

Ранее Чайковский и Репин были причислены к украинским деятелям культуры в проморолике проекта "Маленькие города — большие впечатления".