Мединский ответил на причисление Репина к деятелям культуры Украины

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что живописца Илью Репина и композитора Петра Чайковского можно считать украинскими деятелями лишь с известной долей иронии.
— Академик Покровский писал, что история — это политика, опрокинутая в прошлое. На Украине этим занимаются активно, — приводит РИА "Новости" слова министра.
Он добавил, что "во всём мире" такое "историческое фэнтези" занимает место на полках между детской литературой и "Властелином колец" и только на Украине "это звучит из уст серьёзных людей, облечённых государственной властью".
— Относиться к этому надо с известной долей иронии, — добавил Мединский.
Министр также отметил, что отделять русских от украинцев "совершенно бессмысленно", поскольку "мы все абсолютно — один народ".
Ранее Чайковский и Репин были причислены к украинским деятелям культуры в проморолике проекта "Маленькие города — большие впечатления".
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