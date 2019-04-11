Путин напомнил о необходимости защищать права предпринимателей

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что необходимо защищать права предпринимателей. Об этом лидер страны сказал на встрече с высшими офицерами и прокурорами.

— Широкий комплекс вопросов — в компетенции органов прокуратуры. Прежде всего это надзор за точным и единообразным применением законов, это защита прав граждан в сфере предпринимательства, трудовых отношений, при реализации социальных программ, — пояснил глава государства.

Ранее лидер страны отмечал, что заключать бизнесменов под стражу нужно только в том случае, если выбор этой меры пресечения обусловлен тяжестью преступления.