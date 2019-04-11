Путин ждёт от прокуратуры эффективного контроля за расходами на нацпроекты

Президент России Владимир Путин поставил задачу жёсткого контроля за расходованием средств, выделенных на ключевые нацпроекты. Заявление прозвучало на встрече главы государства с высшими офицерами и прокурорами по случаю присвоения им званий и назначения на вышестоящие должности.
— Жду от прокурора эффективного контроля средств, которые выделяются на реализацию национальных проектов, — заявил президент.
Ранее Лайф сообщал, что Счётная палата проверит расходы на нацпроекты. Аудиторы нагрянут сразу в несколько ведомств и министерств, занятых подготовкой и реализацией задач, прописанных в майских указах.
В свою очередь премьер России Дмитрий Медведев на днях заявил, что правительство будет работать над реализацией нацпроектов в максимально прозрачном формате.
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