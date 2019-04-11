Армия Судана взяла власть под свой контроль на два года

Глава Минобороны Судана Авад бен Ауф объявил, что армия берёт власть под свой контроль на два года. Генерал-лейтенант добавил, что президент Омар аль-Башир отстранён от своего поста, а парламент Судана и вовсе распущен.

— Принято решение, что во время двухлетнего переходного периода вооружённые силы будут руководить страной, — заявил он в прямом эфире Суданского государственного телевидения.

Кроме того, в течение 24 часов будет закрыто воздушное пространство Судана.

Напомним, сегодня стало известно о военном перевороте в Судане. Последнее время там проходили демонстрации, участники которых просили от военных взять власть под свой контроль.