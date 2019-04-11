В ГД объяснили видео с Зеленским и грузовиком невменяемостью штаба Порошенко

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В ГД объяснили видео с Зеленским и грузовиком невменяемостью штаба Порошенко

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По его мнению, попытки действующего президента "протащить себя во втором туре" не достигают никакого эффекта.

Появление видеоролика, в котором грузовик сбивает кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, показывает невменяемость состояния штаба его конкурента Петра Порошенко. Об этом заявил Лайфу первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Штаб Порошенко, на мой взгляд, сегодня пребывает в невменяемом состоянии. Всё, что они делают или не делают, — ничего не идёт им впрок. И не может пойти, потому что с таким кандидатом, какие бы усилия они ни предпринимали, как бы они ни сбивали Зеленского фурой или делали что-то иное, мнение 80% избирателей на Украине — "долой Порошенко", — сказал депутат.

При этом он отметил, что эта ситуация никак не связана с достоинствами или недостатками самого Зеленского. Дело именно в Порошенко, который исчерпал кредит доверия.

И все его попытки протащить себя во втором туре, они на самом деле не достигают никакого эффекта. Остаётся один вопрос — согласны ли будут на Украине и на Западе признать какой-нибудь подлог или срыв выборов. Вот и всё, что осталось у Порошенко, — считает Затулин.

Напомним, ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что штаб Порошенко опубликовал видео, где его "сбивает" фура. Охрану Зеленского после этого решили усилить.

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