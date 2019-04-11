В ГД объяснили видео с Зеленским и грузовиком невменяемостью штаба Порошенко

По его мнению, попытки действующего президента "протащить себя во втором туре" не достигают никакого эффекта.

Появление видеоролика, в котором грузовик сбивает кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, показывает невменяемость состояния штаба его конкурента Петра Порошенко. Об этом заявил Лайфу первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

— Штаб Порошенко, на мой взгляд, сегодня пребывает в невменяемом состоянии. Всё, что они делают или не делают, — ничего не идёт им впрок. И не может пойти, потому что с таким кандидатом, какие бы усилия они ни предпринимали, как бы они ни сбивали Зеленского фурой или делали что-то иное, мнение 80% избирателей на Украине — "долой Порошенко", — сказал депутат.

При этом он отметил, что эта ситуация никак не связана с достоинствами или недостатками самого Зеленского. Дело именно в Порошенко, который исчерпал кредит доверия.

— И все его попытки протащить себя во втором туре, они на самом деле не достигают никакого эффекта. Остаётся один вопрос — согласны ли будут на Украине и на Западе признать какой-нибудь подлог или срыв выборов. Вот и всё, что осталось у Порошенко, — считает Затулин.

Напомним, ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что штаб Порошенко опубликовал видео, где его "сбивает" фура. Охрану Зеленского после этого решили усилить.