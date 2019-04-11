Лайф публикует видео задержания маньяка, зарезавшего москвичку

На кадрах и вторая жертва злоумышленника — мужчина весь в крови сидит у дерева в ожидании скорой.

Московского маньяка, который зарезал пенсионерку, а через несколько дней снова отправился на дело, поймали коллеги его новой жертвы прямо на месте преступления. В распоряжении Лайфа оказалось видео его задержания.

На кадрах видно, что Александра пытаются скрутить несколько человек, а он яростно сопротивляется. В объектив попал и мужчина, которого он успел пырнуть ножом — он сидит у дерева с кровью на груди. Нападение произошло у дома № 5 на Славянском бульваре. В итоге мужчинам удалось поймать маньяка и удерживать до приезда полиции.

Напомним, пенсионерку он зарезал вечером 2 апреля. Расправа попала в объектив камеры видеонаблюдения. Самое шокирующее — по версии СК, могут быть и другие жертвы.