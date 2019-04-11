Первый иск по катастрофе эфиопского Boeing подан в суд США

Семья погибшего гражданина Канады требует компенсацию в размере 50 млн долларов.

Первый иск по делу о крушении Boeing 737 в Эфиопии подан в суд США. Об этом сообщил ТАСС адвокат семьи погибшего пассажира Игорь Трунов.

Он сообщил, что сумма исковых требований к авиакомпании Ethiopian Airlines составляет 50 млн долларов. Трунов также уточнил, что в очереди на подачу исков находится ещё 15 семей.

Погибший 54-летний канадец Дерик Льюги был председателем фонда "Кенийские граждане в Калгари" и членом правления Abeingo Association Canada. У Льюги осталось трое детей.

10 марта в результате авиакатастрофы погибло 157 человек, трое из них были гражданами России. Самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines совершал полёт по маршруту Аддис-Абеба — Найроби. Многие страны, в том числе и Россия, США и ЕС, прекратили эксплуатацию Boeing 737 MAX.