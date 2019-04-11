Первый иск по катастрофе эфиопского Boeing подан в суд США

Первый иск по делу о крушении Boeing 737 в Эфиопии подан в суд США. Об этом сообщил ТАСС адвокат семьи погибшего пассажира Игорь Трунов.
Он сообщил, что сумма исковых требований к авиакомпании Ethiopian Airlines составляет 50 млн долларов. Трунов также уточнил, что в очереди на подачу исков находится ещё 15 семей.
Погибший 54-летний канадец Дерик Льюги был председателем фонда "Кенийские граждане в Калгари" и членом правления Abeingo Association Canada. У Льюги осталось трое детей.
10 марта в результате авиакатастрофы погибло 157 человек, трое из них были гражданами России. Самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines совершал полёт по маршруту Аддис-Абеба — Найроби. Многие страны, в том числе и Россия, США и ЕС, прекратили эксплуатацию Boeing 737 MAX.
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