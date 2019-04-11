В Судане ввели чрезвычайное положение

Министр обороны Судана Авад бен Ауф ввёл в стране чрезвычайное положение. Оно будет действовать три месяца.

— Объявляю о введении чрезвычайного положения в стране на три месяца, — заявил генерал-лейтенант в ходе телевизионного обращения на гостелеканале.

Кроме того, в стране введён комендантский час. Он действует один месяц с 22:00 до 4:00.

Напомним, сегодня стало известно о военном перевороте в Судане. Последнее время там проходили демонстрации, участники которых просили военных взять власть под свой контроль.