Ассанжа лишили эквадорского гражданства

Причиной подобного решения называются различные нарушения, которые допустил журналист.

Арестованного по запросу США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа лишили гражданства Эквадора. Об этом на специальном брифинге сообщил министр иностранных дел южноамериканской республики Хосе Валенсия.

— Решение о выдаче Ассанжу эквадорского гражданства приостановлено из-за различных нарушений, — сказал дипломат и пояснил, что речь идёт о нормах, связанных с условиями его нахождения на территории посольства республики в Лондоне.

При этом власти Австралии, уроженцем которой является Ассанж, заявили о намерении продолжить оказывать ему консульскую поддержку.

Напомним, что Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Подробную биографию журналиста, а также детали предъявляемых ему обвинений читайте на сайте uznayvse.ru