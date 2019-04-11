Ассанжа лишили эквадорского гражданства

Арестованного по запросу США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа лишили гражданства Эквадора. Об этом на специальном брифинге сообщил министр иностранных дел южноамериканской республики Хосе Валенсия.
— Решение о выдаче Ассанжу эквадорского гражданства приостановлено из-за различных нарушений, — сказал дипломат и пояснил, что речь идёт о нормах, связанных с условиями его нахождения на территории посольства республики в Лондоне.
При этом власти Австралии, уроженцем которой является Ассанж, заявили о намерении продолжить оказывать ему консульскую поддержку.
Напомним, что Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Подробную биографию журналиста, а также детали предъявляемых ему обвинений читайте на сайте uznayvse.ru
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