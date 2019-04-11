Челябинский олигарх опять попал в аварию на Lamborghini

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Челябинский олигарх опять попал в аварию на Lamborghini

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Фото: @ 74.ru

Каждый раз ДТП с его машинами стоимостью в десятки миллионов рублей привлекает много внимания.

Владелец Челябинского электрометаллургического комбината Александр Аристов попал в ДТП в центре города. Его Lamborghini Aventador зацепил скромный автомобиль Renault. Об этом сообщает местное издание 74.ru.

Мужчина на "рено" только что шоркнул "ламборджини". Уже через пять минут приехала ДПС, сейчас стоят, оформляют, — рассказал порталу очевидец ДТП.

Александр Аристов известен как обладатель одного из самых роскошных автопарков в Челябинской области. Кроме Lamborghini Aventador он владеет Ferrari 458, Maybach и Rolls-Royce Phantom.

Ранее бизнесмена привлекли к штрафу за проезд по трамвайным путям и на красный свет на автомобиле Ferrari. Также Аристов стал участником ДТП, когда Rolls-Royce протаранил водитель на автомобиле ВАЗ-2114. Да и его Lamborghini тоже уже "битая".

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