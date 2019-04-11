Челябинский олигарх опять попал в аварию на Lamborghini

Каждый раз ДТП с его машинами стоимостью в десятки миллионов рублей привлекает много внимания.

Владелец Челябинского электрометаллургического комбината Александр Аристов попал в ДТП в центре города. Его Lamborghini Aventador зацепил скромный автомобиль Renault. Об этом сообщает местное издание 74.ru.

— Мужчина на "рено" только что шоркнул "ламборджини". Уже через пять минут приехала ДПС, сейчас стоят, оформляют, — рассказал порталу очевидец ДТП.

Александр Аристов известен как обладатель одного из самых роскошных автопарков в Челябинской области. Кроме Lamborghini Aventador он владеет Ferrari 458, Maybach и Rolls-Royce Phantom.

Ранее бизнесмена привлекли к штрафу за проезд по трамвайным путям и на красный свет на автомобиле Ferrari. Также Аристов стал участником ДТП, когда Rolls-Royce протаранил водитель на автомобиле ВАЗ-2114. Да и его Lamborghini тоже уже "битая".