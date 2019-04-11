Танцор травмировал ребёнка во время лезгинки на свадьбе — видео

Мужчина решил сделать сальто назад, но во время трюка не заметил маленькую девочку. Получив травмы, она попала в больницу. Осторожно, жёсткие кадры.

Видео происшествия на свадьбе появилось накануне в соцсетях. На кадрах видно, как во время лезгинки один из гостей решает сделать эффектное сальто, но "приземляется" на девочку, которая танцевала неподалёку. Мужчина задевает ребёнка ногами, отчего та падает и ударяется об пол. На этом видео обрывается.

По данным издания "Регион Online", свадьбу, на которой всё произошло, играли в Астрахани несколько дней назад. Пострадавшей девочке понадобилась госпитализация, однако сейчас с ней всё хорошо, её уже выписали из больницы.