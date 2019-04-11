На Украине возбудили дело из-за видео, на котором Зеленского сбивает грузовик

Создателям ролика вменяется статья "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля".

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело из-за опубликованного в Сети видеоролика, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

— Полиция выясняет обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Также правоохранители готовят официальные запросы с требованием удалить ролик к администрациям телеграм-каналов и пабликов, где он опубликован. Статья, по которой открыто уголовное производство, — "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля".

Ранее Лайф писал, что после появления ролика команда лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского решила усилить его охрану. При этом соратники шоумена уверены, что видео — дело рук его соперника — действующего главы государства Петра Порошенко.