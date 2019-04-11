В Бурятии врачи заперли в подсобке пациента, а потом нашли его мёртвым

Тело мужчины лежало на полу душного и тесного помещения. Никто из врачей не попытался его спасти.

В Бурятии родственники скончавшегося пациента обвиняют врачей в том, что они заперли его в тесном душном подсобном помещении, когда мужчина был уже при смерти.

Сорокалетнего пациента доставили в больницу с двусторонней пневмонией. Как рассказали свидетели, за несколько часов до смерти он заходил в палаты, чтобы найти врача.

— Каждую минуту Володе становилось хуже, по голосу чувствовалось, что ему тяжело, а он не получал должного лечения, — передаёт издание "Номер один" слова сестры умершего.

Однако поведение мужчины медперсонал оценил как неадекватное, и его заперли в тесную каморку. О пациенте врачи не вспоминали, пока больного не пришёл навестить отец. Мужчина потребовал, чтобы его отвели в комнату, где находится сын. Ключ от подсобки долго не могли найти. Через полчаса замок решили срезать болгаркой.

Тело мужчины лежало на полу душного и тесного помещения. Никто из врачей не предпринял попытки спасти его. Массаж сердца и искусственное дыхание попытался сделать сам пожилой мужчина.

Вскрытие показало, что пациент умер от отёка лёгких. Врачи утверждают, что больной был в подсобке всего пять минут. Однако родственники уверены, что он находился там несколько часов.

Родные умершего мужчины направили заявление в прокуратуру. Кроме того, они обратились в Следственный комитет, в Минздрав и Росздравнадзор с просьбой разобраться в этом деле. Родственники считают, что врачи проявили преступную халатность, как минимум незаконно лишив человека свободы.

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