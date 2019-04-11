Путин потребовал контролировать ситуацию с ценами на дизель

Президент РФ Владимир Путин потребовал держать под контролем ситуацию с ценами на дизельное топливо в стране, особенно с учётом начала весенне-полевых работ. С таким призывом он обратился к членам правительства после доклада вице-премьера Дмитрия Козака о ситуации на рынке моторного топлива.

— Мировые рынки для нас важны, конечно, но я вас прошу держать под контролем ситуацию на внутреннем рынке, особенно с учётом весенне-полевых работ, — подчеркнул Путин.

Козак в своём докладе сообщил, что кабмин договорился с нефтяниками о снижении цены на топливо до уровня октября 2018 года. По его словам, правительство рассчитывает, что это позволит уменьшить стоимость летнего дизеля ещё на 1,3–1,7 рубля за литр.