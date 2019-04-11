Суд освободил Калви из СИЗО и отправил под домашний арест на три дня

Басманный суд Москвы освободил основателя Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО и отправил его под домашний арест. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия.

— Избрать Калви меру пресечения в виде содержания под домашним арестом, — огласила судья Юлия Сафина.

Стоит отметить, что под домашним арестом он будет находиться всего три дня. В суде добавили, что следствие может ходатайствовать о продлении срока, но пока таких просьб не поступало.

Басманный суд Москвы 21 февраля предъявил обвинение основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". В итоге его отправили в СИЗО.