Результативный и целеустремлённый. Эксперты описали политический облик Алиханова

Среди главных достижений чиновника — улучшение показателей качества жизни населения области.

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) составил политический портрет "одного из наиболее заметных глав регионов" — Антона Алиханова, который с 2016 года руководит Калининградской областью и считается первым представителем губернаторов нового поколения.

Алиханов стал временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области в октябре 2016 года, когда ему было всего 30 лет. Отмечается, что сначала его назначение в регионе было встречено с настороженностью, однако он сразу начал демонстрировать открытость и новый управленческий стиль.

— Губернатор стремился не забывать о приоритетных объектах. СМИ регулярно показывали, как он объезжает стройки и въедливо оценивает ход работ. Избирателям нравилась активность и открытость Алиханова. Даже неизбежные шероховатости интерпретировались в его пользу, — говорится в материале.

В сентябре 2017 года он одержал уверенную победу на прямых выборах губернатора Калининградской области. За него проголосовал 81% избирателей, что является лучшим результатом среди всех регионов в единый день голосования 2017 года. При этом после победы на выборах руководитель отнюдь не сдал позиции — количество его достижений значительно возросло.

— За истёкшие после выборов полтора года Алиханов постепенно стал одним из наиболее заметных глав регионов новой волны, — обращают внимание эксперты ЦПК.

Среди главных достижений чиновника — улучшение показателей качества жизни населения области. Второй год подряд регион входит в десятку лучших по данному признаку. Также эксперты в числе побед Алиханова отметили успешное завершение подготовки и проведение в Калининграде четырёх матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Важной чертой губернатора Калининградской области названо прямое общение с жителями региона в Интернете и социальных сетях. Алиханов пытается распространять на своих подчинённых собственный опыт работы с соцсетями как способа эффективной коммуникации с гражданами. Также эксперты отмечают нацеленность чиновника на результат — и его собственную, и членов его команды, особенно по приоритетным проектам.

— Порой такая целеустремлённость толкает главу региона на резкие заявления. Не так давно на одном из совещаний он даже публично посоветовал подчинённым: "Хватит булки мять", — напоминают в ЦПК.

Эксперты констатируют, что серьёзных оппозиционных альтернатив и ярких противников у губернатора в регионе нет.