Скончался миллиардер Владислав Тетюхин, отдавший состояние на открытие больницы

Сегодня скончался уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин. О кончине ветерана металлургической промышленности России сообщает URA.RU.

Мужчина скончался на 87-м году жизни. За свою жизнь Тетюхин успел стать автором многих сплавов, технологий, а также изобретений. 15 лет он возглавлял металлургическую корпорацию "ВСМПО-Ависма".

Почти четыре миллиарда рублей — состояние, вырученное от продажи акций корпорации — он потратил на открытие Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. Центр стал одним из современнейших лечебных учреждений России.