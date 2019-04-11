Скончался миллиардер Владислав Тетюхин, отдавший состояние на открытие больницы

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Скончался миллиардер Владислав Тетюхин, отдавший состояние на открытие больницы

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Фото: © vsmpo.ru

Сегодня скончался уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин. О кончине ветерана металлургической промышленности России сообщает URA.RU.

Мужчина скончался на 87-м году жизни. За свою жизнь Тетюхин успел стать автором многих сплавов, технологий, а также изобретений. 15 лет он возглавлял металлургическую корпорацию "ВСМПО-Ависма".

Почти четыре миллиарда рублей — состояние, вырученное от продажи акций корпорации — он потратил на открытие Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. Центр стал одним из современнейших лечебных учреждений России.

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