Друг "Доктора Смерть" рассказал, что она оперировала саму себя на кухне

Сейчас Алёна Верди находится под арестом. Друг полагает, что ей нужна помощь психиатра.

Артём Черниенко — лучший друг лжехирурга Алёны Верди, которая искалечила многих пациентов, рассказал, что она орудовала скальпелем не только на других, но и на самой себе.

— Как-то мы сидели на кухне, разговаривали. Алёна встала, сделала себе прокол, откачала быстро жир с ног и заклеила медицинским клеем, — передаёт КП слова мужчины.

Мужчина утверждает, что все липосакции на животе, ногах женщина делала перед зеркалом. А однажды она переделала себе уши, после чего на её лице остались большие шрамы.

— Как она это делала, не знаю, но она не боится боли, всех этих разрезов, ей нравится кровь, — рассказал Артём.

Также Черниенко признался, что подруга и его уговаривала лечь под нож — "Доктор Смерть" предложила сделать липосакцию за 20 тысяч рублей. Мужчина даже сдал все необходимые анализы, но в последнюю минуту передумал.

Кроме того, он рассказал, что Верди часто меняла номер своего телефона, следила за кем-то и тщательно скрывала свою личную жизнь. Мужчина считает, что женщина нуждается в психиатрической помощи.

Лайф ранее рассказывал, что Алёна Верди во время операций по коррекции внешности искалечила как минимум десять своих пациенток. Свои операции она проводила в том числе и дома. Одна женщина лишились из-за лжехирурга переносицы и части груди, а другая умерла. Позже выяснилось, что документы женщины об образовании были подделкой.